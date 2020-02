Innovatsioonis on tähtis eelkõige tööstusest ja tehnilistest lahendustest pärinevate andmemassiivide tõhusam kasutuselevõtt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Komisjon esitles kolmapäeval oma tehisintellekti ja andmekasutuse strateegiat. Tehisintellekti lahendused ühtsel turul peavad järgima Euroopa väärtusi ega tohi kedagi diskrimineerida. Samuti peavad kõrge riskiga tehisintellekti teenused olema sertifitseeritud.

"Et luua Euroopa Liidu andmeruumid ja pilvetaristu, kavatseme käivitada investeeringuid nelja kuni kuue miljardi euro ulatuses. Andmemajanduse

väärtus on tohutu, Euroopa Liidus on see praegu 300 miljardit eurot, see on 2,4 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. See on nii praegu, viie aasta pärast

on see kolmekordistunud, nii et te näete kasvu kiirust ja see tähendab ka uute töökohtade loomist," rääkis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.