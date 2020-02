Meedia: Vene spioonid käivad Iirimaal mandritevahelisi kaableid uurimas

Venemaa on saatnud luureametnikke Iiri Vabariiki, et täpsustada kohti, kus asuvad Atlandi ookeani läbivad kommunikatsioonikaablid.

Olukord on tekitanud muret, et Moskva kavatseb neid kaableid ka sellisel viisil pealt kuulata või isegi katkestada ning kasutada selleks NATO-sse mitte kuuluva ja võrdlemisi vähest luurevõimekust omavat EL-i liikmesriiki, kirjutavad Times ja Business Insider.

Timesi allikad politseis ja relvajõududes kinnitavad, et Iiri julgeolekuteenistused on veendumusel, et riiki saabunud agendid esindavad Vene sõjaväeluuret (GRU) ja et viimaste eesmärgiks on otsida merd läbivate kommunikatsioonikaablite nõrku kohti.

Samuti olevat Vene spioonid uurinud Dublini lennuvälja, mis tõi kaasa selle, et Iiri võimud tugevdasid julgeolekut ka riigi teistel lennuväljadel.

Atlandi ookeanit läbivate kaablite kaudu liiguvad nii internet, telefonikõned, tekstisõnumid ja rahvusvaheline finantsinformatsioon ehk sisuliselt liigub umbes 97 protsenti kontinentidevahelisest andmesidest nende kaablite kaudu. Iirimaa saar on sõlmpunktina ideaalses asukohas, sest on võrdlemisi lähedal nii Euroopale kui ka Põhja-Ameerikale.

Iiri võimud kahtlustavad seega, et GRU on hakanud Iirimaad kasutama ühena oma baasidest, kust EL-i, Ühendkuningriigi ja transatlantiliste kaablite järele luurata.

Lisaks pakub Vene agentidele huvi ka asjaolu, et Dublinist on aja jooksul kujunenud üks Euroopa suurimaid moodsa tehnoloogia keskusi, kus omavad peakorterit näiteks sellised tehnoloogiahiiud nagu Google, Facebook, Twitter ja Airbnb. Seega pakub kohalolek Iiri Vabariigis Vene spioonidele ka võimalusele nendesse firmadesse imbuda.

Briti Venemaa-ekspert Mark Galeotti nentis, et Iirimaa on Venemaa jaoks ideaalne sihtmärk.

"Iirimaal ei ole vastuluurevõimekust. Ta on võrdlemisi pehme sihtmärk. Iirimaa on rahvusvahelise interneti oluline sõlmpunkt. Seal on tihedalt tehnoloogiafirmasid. See on uus tuleviku lahinguväli," selgitas ta.

Merealuste kommunikatsioonikaablite julgeolekule ning võimalusele, et Venemaa võib neid Läänele koha kätte näitamiseks mingil viisil rünnata, on välis- ja julgeolekueksperdid viidanud aastaid.