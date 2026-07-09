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Venemaa väidetav spioon kogus Itaaliast luureandmeid Ukraina ja NATO kohta

Välismaa
Itaalia korrakaitsjad
Itaalia korrakaitsjad Autor/allikas: SCANPIX/Matteo Nardone/IPA/SIPA
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et Itaalia võimud süüdistavad endist luureametnikku Gavino Pirast koostöös Venemaa sõjaväeluurega (GRU). Uurimise kohaselt edastas vahistatud Piras Venemaale suure hulga salajast informatsiooni, mis sisaldas ka tundlikku teavet NATO liitlaste kohta.

Pirase juhtumit peetakse Itaalias viimaste aastate üheks tõsisemaks spionaažijuhtumiks. Süüdistuse kohaselt tegi praeguseks pensionil olev Piras aastaid koostööd GRU liikme Mihhail Astakoviga.

Politsei jälgis Pirase ja Astakovi tegevust pikemat aega ning salvestas nende kohtumisi. Võimude teatel kasutasid nad külma sõja aegseid luurevõtteid ning edastasid infot väikestel paberitükkidel. Üks salajane kohtumine toimus Rooma lähedal asuva Bracciano järve kaldal pingil.

Uurimismaterjalidest selgub ka, et Piras oli venelastega rahulolematu ja süüdistas neid koonerdamises. Talle maksti iga kohtumise eest umbes 4000 eurot ning salvestustel kurtis ta, et pärast kulutusi ei jätku tal enam raha isegi kohvi jaoks. Väidetavalt pidi Piras maksma oma allikatele, kes asusid Itaalia sõjaväes. 

Vaatamata vanakooli meetoditele usuvad Itaalia võimud, et Piras edastas Venemaale tundlikku teavet. Uurijate sõnul pääses ta ligi dokumentidele, mis sisaldasid ka Briti välisluure MI6 agentide andmeid. Lisaks edastas Piras teavet Itaalia kaitsevõime ja relvaprogrammide kohta. Samuti tundis Venemaa huvi Ukraina õhutõrje vastu, kuna Itaalia on tarninud Kiievile SAMP/T õhutõrjesüsteeme, vahendas The Times

Itaalia kaitseminister Guido Crosetto nimetas Pirase vahistamist vaid jäämäe tipuks ning ütles, et tegu on hübriidsõjaga, mida peavad välisvaenlased ja kodumaised reeturid. Ta hoiatas, et Venemaa luureteenistuste tegevust ei tohi alahinnata.

59-aastane Piras, kes lahkus Itaalia luureteenistusest 2012. aastal, oli üks kahest vahistatud endisest Itaalia luureametnikust. Pirase viie väidetava allika suhtes on algatatud uurimine. Astakov töötab Venemaa saatkonnas ning tal on diplomaatiline puutumatus.

Itaalia ajaleht La Repubblica kirjutab, et venelased tundsid suurt huvi ka Euroopa õhutõrjeraketi CAMM-ER vastu, mida Ukraina soovib tulevikus ise tootma hakata. 

"Pirasel olid käed-jalad tööd täis," kirjutas leht. 

Samal ajal ei toeta ka paljud valijad Ukraina toetamist, seda seisukohta jagavad nii Itaalia parem- kui vasakpopulistlikud parteid. Rooma sai samas Moskvaga hästi läbi juba külma sõja ajal, toona tegutses Itaalias Lääne-Euroopa suurim kommunistlik partei.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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