Teeneteristidega tunnustati endiseid ja praeguseid diplomaate, välispoliitiliste teemadega tegelevaid ajakirjanikke, endisi välisministreid ja ühiskonnategelasi, kes on silmapaistvalt panustanud Eesti iseseisvuse kindlustamisse ja huvide edendamisse maailmas.

"Olen väga tänulik neile inimestele, kes on teinud südamega tööd selle nimel, et mõtestada Eesti tulevikku maailmas, töötanud selle nimel, et Eesti julgeolek oleks tagatud, toetanud Eesti ettevõtteid eksporditurgudel ja esindanud Eestit maailmas," ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmuse üks eesmärke oli tähistada ka Eesti välisteenistuse tugevust.

Teeneteristi said:

1. Alar Streimann

2. Andres Põder

3. Arnold Aljaste

4. Arvo Valton (kodanikunimega Arvo Vallikivi)

5. Clyde Kull

6. Dea Hannust

7. Enn Eesmaa

8. Enn Kunila

9. Erkki Bahovski

10. Hando Runnel

11. Hans H. Luik

12. Indrek Laul

13. Ivan Makarov

14. Jana Vanamölder

15. Jenik Radon

16. Jüri Luik

17. Jüri Trei

18. Kaja Tael

19. Karmo Tüür

20. Katrin Saarsalu

21. Mall Mälberg

22. Mari-Ann Kelam

23. Marje Massa

24. Mart Meri

25. Mihkel Mutt

26. Philippe Jourdan

27. Raul Mälk

28. Sonny Aswani

29. Sulev Kannike

30. Sven Jürgenson

31. Sven Sakkov

32. Tiit Põder

33. Toomas Luman

34. Urmas Paet