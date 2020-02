"Keeleprobleemi ei peaks deklaratiivselt ja vaenu õhutades lahendama," ütles Laurson ERR-ile. Ta lisas, et esitas lahkumisavalduse seoses Isamaa Tartu piirkonna üldkogul tehtud avalduse pärast venekeelse koolihariduse kohta linnas.

Laursoni sõnul on hariduse osas küll mõningaid probleeme, kuid lisas, et tema ei soovinud sel moel Isamaa esindajana neid Tartu linnavolikogu volikogu liikmena klaarima hakata.

Tartus on kaks venekeelset kooli. "Mõlemast koolist tulevad noored, kes oskavad piisavalt eesti keelt," tähendas Laurson. "Asju ei tule ajada kirvemeetodil."

Kuigi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) esitas ta neljapäeval Tartu linnavolikogu esimehe kandidaadiks, siiski Laurson enda sõnul ta nendega liitumist ei plaani, samuti mõne teise erakonnaga.

Laurson on olnud Res Publica liige aastast 2002. Ta on olnud aastaid Isamaa ja Res Publica Liidu ja erakonna Isamaa Tartu piirkonna esimees. Laurson on olnud ka riigikogu liige.