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Pärnu toibub üleujutusest

Eesti
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Üleujutuse tagajärjed Pärnu Rääma linnaosas.
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Eesti

Pärnu linnas jätkusid laupäeval tööd reedel linna tabanud üleujutuse tagajärgede likvideerimiseks, kõige kriitilisem on olukord rannarajoonis ja Rääma linnaosas.

Pärnu linnavalitsuse teatel päästetööd kestavad ning päästeameti meeskonnad jätkavad veepumpamist üleujutatud kohtadest Pärnu jõkke. Tööd kestsid öö läbi.

"Hommikuks on veetase kogu Rääma piirkonnas langenud umbes 25 sentimeetrit. Numbrina võib see tunduda väike muutus, aga sellel on piirkonna elanikele märkimisväärne mõju: sajad majapidamised, kus alles eile õhtul oli vesi toas, on hommikuks veevangistusest vabanenud ning elanikud saavad alustada esimeste kahjude hindamisega," kirjutas linnavalitsus ühismeedias.

Samas rõhutati, et oht ei ole siiski täielikult möödas.

Päästeameti saadetud lõunaste andmete kohaselt toimuvad suuremad tööd Pärnus Rääma Oja piirkonnas, Paikusel Sinioja ümbruses ning Sindi linnas Pärnu maanteel, ettevalmistamisel on pumpamine Tammiste elamurajoonis. 

Ameti prognoosi kohaselt jätkuvad praegustes oludes pumpamistööd veel vähemalt 24 tundi.  

Pärnus on lisaks kohalikele kutselistele ja vabatahtlikele päästemeeskondadele abiks lisameeskonnad üle Eesti. Täiendavat pumpamisressurssi on tulnud Elvast, Iisakult, Tallinnast, Muugalt, Rakverest, Valgast. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. 

Pärnu linna kriisikomisjoni juhi teatel on kohale saabunud päästjad Tallinnast, Raplast, Valgast ja Paidest, Tõstamaalt, Haapsalust ning abiks on ka Päästeliit.

"Sellise mastaabiga päästeoperatsiooni pole Pärnus ammu olnud ja tahan isiklikult tänada iga meest ja naist. Hommikul toimub brigaadide vahetus, kuid see ei tähenda töö katkemist — kaugeltki mitte. Töö jätkub, et kõik meie inimesed oleksid veevangist päästetud," rääkis kriisikomisjoni juht Sander Kilk.

Vee pumpamise tõttu olid ennelõunal suletud Õuna, Männi, Raba ja Rääma tänav ning sealne bussiliiklus oli ümber suunatud.

Linnavalitsus palub liiklejail olla eriti tähelepanelikud ning jälgida ohutusreegleid.

Samuti kutsub linnavalitsus järgima Päästeameti juhiseid, mille kohaselt tuleb vee tungimisel hoonesse elekter kohe välja lülitada, hoida eemale üleujutatud alajaamadest ning elektriseadmetest ja -kaablitest ning tõsta maast kõrgemale esemed, mis võivad saada kahjustada ja mis võivad põhjustada vee saastumist (kemikaalid, kütus).

Pärnut tabas reede hommikul intensiivne vihmasadu, mis koormas üle kanalisatsioonisüsteemi ja seetõttu ujutati üle linna tänavad ja teed ning vesi tungis ka hoonetesse. Sademete hulk ulatus üle 100 mm, kohati üle 120 mm piiri.

Toimetaja: Mait Ots

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