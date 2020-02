Torm tõi Peipsi randa surmava mürgitaime

Mürkputk ei ole tegelikult sugugi haruldane. Soistel aladel leidub teda palju. Taime välimus küll sellest mõista ei anna, kuid tegemist on Eesti ühe mürgisema taimega, mida suhu pista kohe kindlasti ei tasu.

Maitsmiskatseid ei maksa teha, sest juba paar grammi on täiskasvanud inimesele juba eluohtlik kogus, hoiatas keskkonnaameti lõuna regiooni kaitsekorralduse spetsialist Tarmo Niitla.

"Ja kui te tõesti ta kätte võtate, siis enne söömist kindlasti peske käed puhtaks," ütles Niitla.

Eluohtlikke tagajärgi võib põhjustada ka mürkputke mahl, mis pärast taime puudutamist kogemata suhu võib sattuda. Seega tasuks Peipsi rannas silma peal hoida ka lastel ja lemmikloomadel.

Viimased mürkputkega seotud surmajuhtumid jäävad paarikümne aasta taha. Vallaelanike sõnul pole ka mürkputke liivarannal varem täheldatud.

Peipsiääre abivallavanem Peeter Kiuru sõnul jõudis info vallani ühelt linnakodanikult. "See info saabus meile kolmapäeva hommikul. Enamus Peipsiääre ja Kallaste elanikest peaks täna juba teadma, et see putk siin on hetkel levinud ja ta on ohtlik," lausus Kiuru.

Peipsiääre vald on ohutuse tagamiseks paigaldanud ranna äärde hoiatussildid. Taime rannast kokku korjama aga esialgu ei hakata.

Niitla sõnul on praegu kõige mõistlikum taimed rahule jätta. "Ei ole mõtet neid praegu kokku korjata, sest on kaks varianti – kas järgmine kõrgvesi kannab nad minema või korjatakse kokku. Siis kuskilt mujalt toob see vesi järgmised kohale ja tuleks jälle uuesti korrata seda kokkukorjamist. Pealegi võib alati neid väiksemaid juurejuppe maha jääda ja need on sama ohtlikud tegelikult, kui see jäme juurikas, aga siis on juba oluliselt raskem tuvastada, mille mürgistus see nüüd on," rääkis Niitla.

Abivallavanem Kiuru sõnul on enamus putkest juba lained ära viinud. "Tõenäoliselt teda järgmine nädal ei olegi enam siin rannas," märkis Kiuru.