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Reedel on oodata päikselist ilma

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Reede ööl taandub Ida-Euroopat katnud kõrgrõhuala aeglaselt kagusse. Ilm on sajuta, ent mitmel pool tekib taas udu ning maapinnal esineb ka öökülma. Päeval kõrgrõhkkonna mõju nõrgeneb, kuid ilm püsib Läänemere idakaldal siiski sajuta.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, kuid mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel iiliti kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 6, kuid maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Samas saartel ja mandri läänerannikul on sooja kuni 13 kraadi.

Reede hommik on Lääne-Eestis selge või vähese, ida pool vahelduva pilvisusega ning kõikjal sajuta. Mitmel pool püsib aga veel udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ning sooja on 1 kuni 7, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest 1-7, saartel iiliti kuni 10 m/s. Pärastlõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on oodata 15 kuni 19 kraadi.

Nädalavahetus tuleb muutliku pilvisusega. Laupäeva öösel ja ennelõunal on paiguti udu ning pärastlõunal rabistab üksikutes kohtades hooti vihm. Ka pühapäeva õhtupoolikul on Lääne- ja Kesk-Eestis kohati hoovihma oodata. Sooja on nädalavahetusel 14 kuni 19 kraadi. Esmaspäevaks pilvisus tiheneb ning päev tuleb vihmane. Teisipäevaks jääb pilvi küll veidi vähemaks, taevas on muutlik, kuid mitmel pool rabistab ikka vähest vihma. Kui esmaspäeval on sooja keskmiselt vaid 14, siis teisipäeval taas 16 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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