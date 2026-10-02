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USA merejalaväelased asuvad toetama Baltic Sentry missiooni

Välismaa
USA merejalaväelased valmistuvad Lõuna-Soomes 2025. aastal teele saatma RQ-20 Puma mehitamata õhusõidukit
USA merejalaväelased valmistuvad Lõuna-Soomes 2025. aastal teele saatma RQ-20 Puma mehitamata õhusõidukit Autor/allikas: USA kaitseministeerium/Marine Corps Lance Cpl. Brian Bolin Jr.
Välismaa

USA saadab Läänemere piirkonda umbes 40 merejalaväelast, et toetada NATO Baltic Sentry missiooni. Selle missiooni eesmärk on tagada kriitilise tähtsusega veealuse taristu turvalisus Läänemere piirkonnas.

Pentagon teatas, et saadab Läänemere piirkonda umbes 40 merejalaväelast, et toetada NATO Baltic Sentry missiooni. Tegemist on Põhja-Carolinas Camp Lejeune'is paikneva USA merejalaväe 2. luurepataljoni üksusega, mis hakkab Läänemere piirkonnas tegutsema koos Soome üksustega.

USA merejalaväelaste peamine ülesanne on mereseire ja taktikaline luure. Üksus kasutab ka droone ning rannikule paigutatud andureid. Nende abil kogutud andmed edastatakse NATO ühisesse operatsioonisüsteemi, mis võimaldab liitlastel saada kiiremini infot võimalike ohtude kohta. 

USA merejalaväe Euroopa ja Aafrika väejuhatuse ülema kindral Daniel Shipley sõnul näitab riigi osalemine Baltic Sentry missioonil, et Ühendriigid suudavad kiiresti paigutada eriüksusi piirkondadesse, kus neid kõige enam vajatakse.

Baltic Sentry eesmärk on tugevdada Läänemere julgeolekut ning kaitsta kriitilist veealust taristut. Missioonis osalevad NATO liitlased koordineerivad oma tegevust Brunssumis paikneva ühendväejuhatuse kaudu, samal ajal kui USA merejalavägi pakub täiendavat tuge ja vajalikku võimekust. 

Baltic Sentry käivitati 2025. aastal pärast mitmeid juhtumeid, mille käigus sai Läänemeres kahjustada veealune kriitiline taristu.

Toimetaja: Karl Kivil

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