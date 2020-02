Sukeldujad viisid Eesti lipu Äntu Sinijärve põhja

Sel aastal sai lipud vee põhja viia nii, et ei olnud vaja jää alla minna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sukeldujate klubi instruktori Terje Meose sõnul oli see võimalus ka vähemtreenitud sukeldujatele omapärasest traditsioonist osa saada.

"Nähtavus on sama hea, veetemperatuur on sama hea, aga meil ei ole vaja spetsiaalseid köisi ja nööre kaasa võtta, et sinna alla minna. Saavad tulla ka algajad, kes pole saanud läbi teha spetsiaalset kursust. Selle koha pealt on lihtsam instruktorina," selgitas Meos.

Meose sõnul algas traditsioon sellest, et Äntu Sinijärves on väga puhas vesi ning seal on lihtne teha lipuga ilusaid pilte.