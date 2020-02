Kaitseliidu võitlusgruppide maskides sõdurid olid esimest korda paraadil

Eesti Vabariigi 102. aastapäeva paraadil Vabaduse väljakul marssis üle 900 inimese. Igal paraadil on esmaesinejad - seekord näiteks Kaitseliidu võitlusgruppide maskides sõdurid.

Esmakordselt olid paraadil Põhja maakaitseringkonna Kaitseliidu võitlusgruppide liikmed. Nagu erioperatsioonide väejuhatusel kombeks, võitlejad oma nägu ei näita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võitlusgrupid on kõigis Kaitseliidu malevates ja nad peavad tegutsema vastase tagalas.

"Võitlusgruppide väljaõppe fookusteemad on väikeüksuse taktika, luureandmete kogumine, pioneeri- ja laskeoskus. Tänaseks on võitlusgruppide liikmed hajutatud lahingutegevuse ja asümmeetriliste taktikate eksperdid ja nad panustavad ka teiste maakaitseüksuste väljaõppesse," selgitas Põhja maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Janno Märk.

Paraadil marssis hulgaliselt külalisi. Esmakordselt oli kohal Ukraina relvajõudude liputoimkond. Külalised pakuvad vaheldust nii vormiriietuse kui ka marsisammu stiiliga. Igaüks neist saab ka põgusa eesti keele kogemuse - tuleb õppida aru saama käsklustest.

Suurematest allüksustest osales USA 9. ratsaväe rühm koos lahingumasinaga. USA juhib NATO lahingugruppi Leedus.

Militaarparaade ei peeta paljudes riikides - ameeriklased tulid harjutamiseks kohale nädal aega varem.

"See on haruldane võimalus, kogemus, mille saad kord elus. Meie ei satu eriti paraadile, eriti veel Iseseisvuspäeva puhul. Siin saab näha nii palju erinevaid riike ja masinaid. See oli tõesti ainulaadne kogemus meie jaoks," rääkis 9. ratsaväe pataljoniülem kolonelleitnant Stephen Johnson.

Ämarist lendasid kohale õhuväe poolt hiljuti renditud Tšehhi õppereaktiivlennukid. Neid kasutatakse eelkõige õhuväe sihitajate väljaõppeks, kuid need osalevad ka rahvusvahelistel lennuväe õppustel, mis toimuvad Eesti kohal.

Liitlasi esindasid Belgia õhuturbehävitajad, mis saabusid ülelennuks kohale Leedust.