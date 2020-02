Ratas: julgeolek ja turvalisus on ühiskonna valmisoleku küsimus

Peaminister meenutas tollase peaministri Jaan Tõnissoni sõnu Eesti 2. aastapäeva eelõhtul: "Uhkusetundega näeb Eesti rahvas veel praegu oma võidurikast rahvusväge elus müürina vabariigi piiridel valvamas, et meie rahva ja riigi julgeolek kaitstud oleks iga juhtumise vastu, kuni kättevõidetud rahu vaenlasega tehtud lepingu järel lõplikult kindlustatud oleks."

Peaminister rõhutas, et ka nüüd, sada aastat hiljem peab meil olema valvsus ja valmisolek ettenägematuteks olukordadeks. "Riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja laiemalt kõigi Eestimaa inimeste suutlikkus argistes kriisiolukordades toime tulla annab meile kindluse, et saame hakkama ka keeruliste olukordadega. Eelmine aasta näitas, et kõige enam tuleb valmis olla just argise, ilmastikuoludest tingitud side, elektri või kütusevarusid puudutavaks kriisiks," lausus Ratas.

Möödunud aastal raputasid Lõuna-Eestit ulatuslikud tormikahjud, mis jätsid kuni 65 000 elanikku oma majapidamises elektrita. Tormi tõttu oli piirkonnas puudulik mobiil- ja andmesideteenuste toimepidevus, elektrikatkestustest tulenevalt oli probleeme ka kütuse kättesaadavusega. "Laia riigikaitse kõik osapooled peavad mõtlema, kui tõsiselt me tegelikult võtame kriisideks valmistumist. Kagu-Eesti tormist on meil mitmeid kasulikke õppetunde, muuhulgas ka muutuvaid kliima- ja ilmastikutingimusi arvestades," ütles Ratas.

Eesti ja meie regiooni julgeolek on täna kindel, kinnitas peaminister. "See lähtub muuhulgas teadmisest, et NATOs ja Euroopa Liidus on meil arvukalt sõpru, kellele toetuda nii igapäevaselt kui keerulisematel aegadel. Hindame väga kõrgelt Suurbritannia, Taani, Poola, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriikide ja teiste liitlaste ning partnerite kohalolekut Eestis ja meie regioonis," lausus peaminister Ratas.

"Samas oleks lühinägelik võtta seda toetust iseenesestmõistetavana. Eesti on väike ja sestap ei saa meil kunagi olla liiga palju sõbralikke suhteid, aga ennekõike peame keskenduma tänaste liitlassuhete hoidmisele ja märkama oma sõprade muresid," lisas peaminister.

Ratas rääkis, et ka meie kaitseväelastel lasub rahvusvahelistel operatsioonidel ülesanne kaitsta abivajajaid ja toetada meie liitlasi, meie sõpru. "See ülesanne pole kergete killast ja kätkeb ohtusid, mida tunnetasime teravalt seoses hiljutiste rünnakutega meie sõdurite vastu Malis ja Iraagis," ütles peaminister ja avaldas tänu kõigile kaitseväelastele rahvusvahelistel operatsioonidel, samuti politsei- ja tsiviilametnikele missioonidel, kes püüavad Eesti nimel rahutusse maailma rahu ja stabiilsust tuua.

Peaminister soovis kõigile rõõmsameelset vabariigi aastapäeva. "Õnnitlen kõiki tänase Eesti riigi sünnipäeva puhul!"