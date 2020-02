Margus Linnamäe kutsus riigikogu seisma ettevõtlusvabaduse eest

"Täna, päev pärast Eesti Vabariigi 102. aastapäeva toimub riigikogus olulise tähtsusega sündmus - esimesele lugemisele jõuab seaduseelnõu, millest sõltub, kas Eesti apteegisektori regulatsioon võtab suuna tulevikule või ootab sektorit ees mandumine," märkis Linnamäe.

Linnamäe sõnul peab riigikogu otsustama, kas ettevõtlusvabadus on oluline väärtus või mitte.

"Tegelikult otsustakse selle hääletusega, kas Eesti ikka on liberaalse turumajandusega õigusriigi põhimõtetel rajanev demokraatlik riik. Ettevõtjatelt vara sundvõõrandamise nõudmine tekitab küsimusi ja teeb murelikuks. Milline majandusharu võib olla järgmisena sihikul: toiduainetööstus või jaekauplused, juuksurisalongid või bensiinijaamad?" küsis Linnamäe.

Linnamäe sõnul ei kuulu proviisorite omandinõue apteekides 21. sajandisse, vaid pigem keskaega, koos oma tsunftide ja gildidega.

"Enamikes arenenud riikides on aga tänaseks juba ammu aru saadud, et tsunftipõhine turukorraldus ei aita kaasa konkurentsile, ei taga paremat teenust ega seega ka tarbijate suuremat heaolu. Tsunftindus pärsib ka majanduse terviklikku innovatsioonivõimet, surudes peale arengut takistavat liigset reguleeritust ja suletust," märkis Linnamäe.

Linnamäe hinnangul põhineb praegune kriitika Eesti apteegisüsteemi suhtes enamasti müütidel ja pahatahtlikul propagandal.

"Kui jutt kaldub faktidele, siis neid kriitikutel esitada ei ole. Sellest on saanud hästi aru tarbijad, kellest küsitluste põhjal valdav enamus on tänase apteegikorraldusega üldjoontes rahul. Apteegi omandipiirangute debatis on palju räägitud Soomest, kui omandipiirangute mudelriigist. Tegelikult väärib märkimist, et Soomes on juba mitmeid aastaid peetud diskussioone hoopis apteegituru liberaliseerimise üle, et parandada konkurentsi ja suurendada tarbijate rahulolu," rääkis Linnamäe.

Linnamäe sõnul on täiesti vastamata küsimus, kui palju läheb ühiskonnale maksma toimiva apteegisüsteemi lammutamine, mis toob kindlasti kaasa seniste mitteproviisoritest apteegiomanike suured kahjunõuded riigi vastu, aga ka apteekide sulgemisi, mis halvendab teenuse kättesaadavust. "Ühiskond ootab, et 25. veebruaril saabuks see hetk, kus opositsioon ja koalitsioon suudavad ületada erimeelsused ning hääletada üheskoos rahva tervise ja ettevõtlusvabaduse eest, öeldes kindla "ei" läbimõtlematule ja puudulikult ettevalmistatud apteegireformile," kutsus Linnamäe üles.

Suurettevõtja sõnul oleks just Reformierakonnal kui riigikogu suurimal opositsioonierakonnal viimane aeg loobuda poliittehnoloogiatest ja tunnistada, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) apteegireformi peatamise algatus vastab tegelikult täielikult Reformierakonna majanduspoliitilistele põhimõtetele.

"Destruktiivne ja lühinägelik oleks hääletada maha apteegikorralduse liberaalne eelnõu lihtsalt selleks, et poliitilisi rivaale kahjustada. Niimoodi õõnestatakse tegelikult hoopis rahva tervist ja riigi konkurentsivõimet. Vastandumist ja üksteisele ärategemist on poliitikas liiga palju – viimane aeg oleks võtta suund vastuolude ületamisele ja konstruktiivsele koostööle koalitsiooni ja opositsiooni vahel," ütles Linnamäe.

Riigikogus ei kulge seisukohad apteegireformi osas selgelt pikki koalitsiooni ja opositsiooni piiri, Keskerakond on selles küsimuses lõhenenud.

Riigikogus on teisipäeval esimesel lugemisel EKRE algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu. See näeb ette apteekide omandipiirangute kaotamist ning pakuks apteegipidajatele ja tervishoiuteenuse osutajatele õiguse osta ravimeid otse tootjalt. Sellega soovib EKRE tagada ravimiturul vaba konkurentsi, mis parandab ravimite kättesaadavust ja suurendab tootevalikut.

Apotheka kaubamärki haldava Terve Pere Apteek OÜ keti omanik on Margus Linnamäe ettevõte Magnum AS.