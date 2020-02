Meedialiit tahab erootilise sisuga videotele märget 18+

"Selleks, et kaadrisse tekiks vähem graafilist müra, siis tuleb meie hinnagul selleks kasutada 18+ märgise värvina kerget läbipaistvat halli," kirjutas liit kultuuriministeeriumile ja lisas ka pildi, milline see välja võiks näha.

Meediaettevõtete liidu sõnul tuleks 18+ sisu sisaldava videoloo ette lisada sissejuhatusse ka põgus hoiatus. Samuti tuleks liidu hinnangul vastu võtta ka õigusakt, mis selgitab, millistes olukordades tuleb videolugu alati 18+ märgisega esitada.

Viipekeele regulatsioon

Uue seaduse sõnastuse kohaselt peavad hädaohuteated, sh avalikud pöördumised ja teadaanded loodusõnnetuste korral, olema ligipääsetavad ka puuetega inimestele.

Meediaettevõtete liidu hinnangul peab seadusandja täpsemalt selgitama, mida tähendab "puuetega inimestele teatavaks tegemine".

"Puue on lai mõiste, hõlmates endas nii nägemisvõime (osalist) kaotust, kuulmishäireid ning ka vaimseid puudujääke. Kui seadusandja eelduseks on ligipääsetavus hädaohu teadete alusel kuulmispuudega inimeste jaoks, siis tuleb see eelnõu seletuskirjas esile tuua. Kui seadusandja nägemus puudutab ka muid eelnimetatud puudeid, tuleb see seletuskirjas selgitada."

Liidu hinnangul tuleb visuaalse meediateenuste ostajaid kohustada teatud eriolukordades lisama viipekeele tõlge.

"Viipleja liitub eriorukorras (nagu sõjaolukord) saatega otse-eetris operatiivselt ja vahetult. Meedialiidu hinnagul on selline tehniline võimekus turul tegutsevatel telejaamadel olemas," märkis liit ja esitas ka vastava näidise.

Meediaettevõtete liidu näidis, kuidas sõjaolukorras tuleb lisada saatele viipekeele tõlge. Autor/allikas: Meediaettevõtete liit

Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) on Eesti erameedia kanalite ühistes huvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad ajalehed, ajakirjad, portaalid, tele- ja raadiokanalid. Kuni 2019. aasta aprillini kandis EML nime Eesti Ajalehtede Liit, kuid seoses liikmeskonna laienemisega muudeti ka nime.