Erameediaväljaandeid ühendav Eesti Meediaettevõtete Liit tegi järsult langevate reklaamitulude korvamiseks valitsusele ettepaneku, et see annaks meediavaldkonna ettevõtetele neli kuud intressivaba maksepuhkust kahe aasta pikkuse maksetähtajaga. Liidu hinnangul oleks selle meetme rahaline maksumus kuus kuni seitse miljonit eurot.

Meedialiidu hinnangul on selge, et koroonaviirusega kaasnevast majanduslikust turbulentsist ei pääse ka Eesti ajakirjandus.

"Kui lugejad püsivad läbi päevade meie juures, siis reklaamiandjad mõtlevad ja lahkuvad. Murest, teadmatusest ja alalhoidlikkusest. Meediajuhtide prognoosi kohaselt kahaneb teises kvartalis liidu liikmete reklaamikäive enam kui 15 miljonit eurot," kirjeldatakse valitsusele saadetud pöördumises lähitulevikku.

Liit märgib, et ometi on meediat praeguses eriolukorras väga vaja ning näha on lugejahuvi tõusu ja toimetused töötavad võimete piiril.

"Kõik meedialiidu veebiväljaanded avaldavad koroonaviirusega seotud ametlikud teated operatiivselt ja lugejate jaoks tasuta, kuid sõltumatu ja kõrgetasemelise ajakirjanduse elushoidmiseks vajame kindlust, milleks ootame riigi toetust."

Meedialiit soovib valitsuselt vastutulekut neljas punktis:

- Intressivaba maksepuhkus väljaannetele

Anda meediavaldkonna ettevõtetele neli kuud intressivaba maksepuhkust (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja töötuskindlustus) kahe-aastase maksetähtajaga. Liidu hinnangul oleks selle meetme rahaline maksumus kuus kuni seitse miljonit eurot.

- Avaliku sektori reklaamkulutused Eesti meediasse

Meedialiit palub kõik avaliku sektori meediakulutused teha Eesti ajakirjandusväljaannetesse. Liit soovitab sotsiaalmeediasse ja välisriikide meediakanalitesse planeeritud raha investeerida Eesti kirjastustesse.

- Omavalitsuste reklaamitegevus maakonnalehtedesse

Meedialiit palub mõjutada kohalikke omavalitsusi suunama reklaamitegevus nende infolehtedest maakonnalehtedesse, kelle tulubaas on lähikuudel eriti suure löögi all.

- Digitellimustele ruttu madalam käibemaksumäär

Neljandaks palub meedialiit kiirendada digitellimuste madalama käibemaksumäära kehtestamist.

Omalt poolt lubab meedialiit aidata riiki olulise avaliku info levitamisel.

"Oleme valmis panustama ja koordineerima mõistliku kulubaasiga kogu protsessi kolmes keeles sõnumite loomisest kuni avaldamise, trüki ja kodudesse kandmiseni välja. /.../ Ühtlasi lubame omalt poolt jätkuvalt Eesti inimeste tasakaalustatud ja professionaalset informeerimist senises mahus ja kvaliteedis."

Eesti Meediaettevõtete Liit esindab 63 erameedia kanalit, milles töötab kokku 1100 inimest.