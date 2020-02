Politsei ütles, et ründaja oli 51-aastane kohalik mees.

Ründaja motiiv ei ole teada, samuti pole antud teavet hukkunute kohta.

Milwaukee linna politseiülem Alfonso Morales ütles, et võimud usuvad, et tulistaja tegutses üksinda ja mingit ohtu enam ei ole.

President Donald Trump avaldas hukkunute omastele kaastunnet. "Me saadame kaastunde. Me oleme nendega, see on kohutav asi, kohutav asi," ütles ta Valges Majas.

Rünnak leidis aset "Miller Valleys", umbes 600 töötajaga kompleksis, kus asuvad nii kontorihoone kui õlletehas.

Molson Coorsi peadirektor Gavin Hattersley ütles, et kompleks pannakse nädala lõpuni kinni, et anda inimestele aega toibuda.

MillerCoors teatas mullu oktoobris, et teeb läbi suure ümberstruktureerimise ning muutis oma nime Moslon Coors Brewing Company'ks. Muudatuste raames koondatakse 400-500 töökohta.

Meedia väitel oli tulistaja saanud kolmapäeval koondamisteate.

Ettevõtte kolis ka oma Põhja-Ameerika peakorteri Denverist Chicagosse.