PERH-i arst: maskiga peaksid avalikus kohas käima haigestunud, mitte terved

PERHi infektsioonikontrollitalituse juht Mait Altmets ütles, et näomaski peaks kandma need, kellel on haigusnähud, et nii takistada võimaliku viiruse levikut endalt teistele. Tervetel inimestel pole tema sõnul maskiga ringi käimisest suurt kasu.

Ma saan aru, et ka Eestis on inimesed siiski hakanud kokku ostma maske ja igasuguseid puhastamisvahendeid. Kas näomaski kandmisel on mõte?

Seal on mõtet siis, kui sul on haigusnähud. Et lihtsalt maskiga ringi käia, see just kõige mõistlikum ei ole. Inimesed tihtipeale ei tea, kuidas maski kasutatakse - tõmmatakse seda lõua alla, hoitakse nina all ja siis ei ole sellel mitte mingisugust väärtust ja pigem me raiskame siis seda väärtusliku maski, mis võib-olla hiljem meil mujal ära kuluks mõne teise jaoks.

Kes seda maski õigupoolest peaks kandma, kas haige või siis inimene, kes kardab nakatuda?

Peaks kandma see, kellel on haigusnähud, sõltumata sellest, on see siis koroonaviirus, gripiviirus või misiganes viirus. Kui on haigusnähud - köha-nohu, siis võiks selle maski teiste kaitseks ette panna, kui on vaja kuskile välja minna.

Kui palju peaks reaalselt oma käsi pesema?

Kui ma siia tulin, siis ma küsisin oma laste käest, et mis on siis parim koroonaviiruse ennetamise meetod. Nad ütlesid, et varrukasse köhimine ja käte pesemine. Tuleks pesta siis, kui on käed saastunud näiteks hingamisteede materjaliga, et ma olen köhinud käte peale. Ja parem on tõesti varrukasse köhida, kui meil ei ole pabertaskurätikuid saadaval ja võimalik käsi kohe pesta.

Kui palju üldse võib oma käenahka ärritada pideva pesemisega või puhastamisega, kasutades selleks erinevaid vahendeid?

Haiglas inimesed kasutavad neid iga päev ja 20-30 korda päeva jooksul ja täiesti suudame töötada. Kui nüüd tihedamalt kasutada, siis spetsiaalsetel alkoholil baseeruvatel antiseptikutel on kätehooldusvahendid sees ja need on sõbralikumad kui vesi ja seep, mis nahka kuivatavad.

Kuidas praegu üldse kõigesse sellesse peaks suhtuma ja reageerima?

Tuleks elada nii nagu teiste viiruste hooajal. Kui sul on haigusnähud, siis ole kodus, ära levita, hoia sotsiaalset distantsi. Kui suhtled, siis suhtle telefoni teel. Ja võib-olla tõesti neid külaskäike ja visiite vältida. Ja ka haiglasse näiteks oma lähedasi külastama minnes tasuks minna siis, kui sa terve oled.

Kas selles koroonaviirusest tuleneva paanika olukorras olete ka teie oma käitumist kuidagi muutnud?

Ei ole.