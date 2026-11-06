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Eesti tuletornid on reeglina avatud vaid suvehooajal

Eesti
Foto: Margus Muld/ERR
Eesti

Kuigi huvi Eesti tuletornide külastatavuse vastu oleks ehk aastaringne, on need paraku avatud reeglina ainult suvehooajal. Kuigi näiteks Sõrve tuletorni nägemiseks on spetsiaalselt Saaremaale lennatud lausa Londonist.

Grupil lätlastel reedel vedas. Nad olid Saaremaale ringsõidule tulles eelnevalt avaldanud soovi ka Sõrve tuletorni pääseda ja ülevalt Saaremaalt Läti rannikut vaadata. Ilm oli ilus ja Läti rannik paistis.

14 Eesti avatud tuletornist on 13 sügisest kevadeni suletud või siis avatakse uks eelneval kokkuleppel. Kuid näiteks reedel sõitis Sõrve tuletorni parklasse poole tunni jooksul vähemalt kolm välismaiste numbrimärkidega autot.

"Ma ütleks, et me ei jää alla eelmise aasta külastatavusele – eelmisel aastal meil oli 25 000 ja pisut peale piletiostjat. Põhikülastatavus on maist septembri lõpuni, aga me oleme alati avatud eelregistreerimisega kodulehel või meili teel," lausus MTÜ Sõrve Tuletorni tegevjuht Andro Roosileht.

Sama seis on ka Hiiumaal. Kuigi suvehooajal külastas sealseid tuletorne üle 37 000 inimese, on praegu kõik kolm, Kõpu, Tahkuna ja Ristna tuletorn, nii-öelda tabaluku taga. Aga ka seal on rahvast liikumas ka madalhooajal.

"Hooaja pikendamine on võimalik ja sellest on juttu olnud. Aga numbrid näitavad päris hästi, et kui Kõpus oli kokku kuskil 23 000 ja peale külastajat, siis sellest üle 10 000 oli juulis. ja siis on kohe kukkumine mai ja september ja kõik ülejäänud kuud on lihtsalt nii vähe. Muul ajal aastast saab ette teatades kokku leppida ja tuletorne siiski külastada," ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.

Transpordiamet pole tuletornide rentnikele piiranguid seadnud ja toob ka positiivse näite Tallinna ülemise tuletorni näol, mis on aastaringselt avatud.

"Inimene saab alt automaatselt osta pileti, teha viipemakse ja pääseb kenasti torni ehk kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi on juba olemas," lausus transpordiameti haldusosakonna juhataja Kermo Vinnikov.

"Tasub mõelda. Kas see nüüd juhtub lähiajal või kaugemas tulevikus – miks mitte! Aga võib olla on meie omad tuletornid meie endi silmis erinevalt turistidest pisut alahinnatud," lausus Roosileht.

"Septembrikuus võttis minuga ühendust üks daam Londonist ja avaldas soovi külastada septembri lõpus tuletorni. Ja ta sõitis ekstra Inglismaalt Saaremaale , rentis auto, tuli siia, veetis siin üle kahe tunni ja lahkus väga õnneliku ja rõõmsana. Käis tornis ära ja oli seal ligi 45 minutit," lisas ta.

Toimetaja: Marko Tooming

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