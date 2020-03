Koroonaviiruse levik maailmas jätkub ja Eestis kogunes ametkondade töörühm, et koordineerida ennetavat tegevust. Kas me oleme tegelikult ka valmis uue viirusega võitlemiseks ja kus on piir mõistlike abinõude ja paanika külvamise vahel? "Esimeses stuudios" on teisipäeval sotsiaalminister Tanel Kiik.