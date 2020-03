Tornaado räsis ka osariigi pealinna Nashville'i kesklinna ning teisipäeval katkestasid töö koolid, kohtuhooned ja suur osa ühistranspordist. Vähemalt tosin valimisjaoskonda sai teisipäeva hommikul kahjustada juba enne, kui nn superteisipäeva eelvalimised alatagi jõudsid, vahendas Axios.

Kohtu otsusel pikendati just tormi tõttu mitmel pool valimisjaoskondade lahtiolekuaegu.

Sadly, the tornado damage in Nashville is only going to become profound as the sun comes up. pic.twitter.com/lmZbDqwjzR