Termokaamerad tuvastavad Eestisse saabuvate reisijate kehatemperatuuri alates 38 kraadist.

Kui taoline reisija leitakse, suunatakse ta vabatahtlikule tervisenõustamisele, kus tema käest muu hulgas küsitakse, kas ta on viibinud koroonaviiruse riskipiirkonnas või on olnud lähikontaktis koroonaviirusega nakatunuga.

"Kui ta nüüd vastab nendele jaatavalt, siis me hindame tema terviseseisundit: kas see on kerge või raske. Kui on silmnähtavalt raske, siis loomulikult me kutsume kiirabi. Kui see on kerge, nagu enamuse viirusnakkuste puhul, siis me anname talle brošüürid kaasa, kus antakse juhised, kuidas vabatahtlikku karantiini iseendale rakendada ning soovitame võtta esimesel võimalusel ühendust perearstiga," märkis terviseameti kriisistaabi liige Ragnar Vaiknemets.