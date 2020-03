Eelmisel aastal paigaldatud Muhu-Orissaare merekaabel võimaldas Elering käivitada riigihanke Väikese väina tammil paikneva kõrgepinge õhuliini juhtmete hulka vähendamiseks, et muuta see lindudele ohutumaks.

"Kui praegu on Väinatammi mastidel kokku kuus faasijuhet, sidekaabel ja piksekaitsetross, siis paigaldatud Muhu-Orissaare merekaabel võimaldab korrastada liini selliselt, et järele jäävad üksnes kolm faasijuhet ning optilise sidekaabliga piksekaitsetross," rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Lisaks juhtmete arvu vähendamisele laseb Elering alles jääva õhuliini juhtmetele Väinatammi ulatuses paigaldada eri tüüpi markerid, et muuta õhuliin lindudele paremini nähtavaks.

Veskimägi selgitusel on liini korrastamine esimene etapp liini lõplikuks demonteerimiseks.

Veskimägi lisas, et teise etapina on Elering otsustanud käivitada ettevalmistused kõnelause õhuliini asendamiseks kaabliga ja liini lõplikuks kõrvaldamiseks, et oleks tagatud nii saarte elanike elektri varustuskindlus kui ka lindude ohutus.

"Kui kiiresti see kõik aset leiab, sõltub paljuski planeeringute menetlemise kiirusest. 110-kilovoldise kaabli ehitamine pole Eleringi jaoks probleem," ütles Veskimägi.

Korrastatava liinilõigu pikkus on 7,7 kilomeetrit. Elering ootab pakkumisi Väinatammi õhuliini korrastamise hankele 18. märtsini.

Eeldusel, et alanud riigihange kulgeb plaanipäraselt, toimuvad liini korrastamistööd selle aasta teises pooles. Õhuliini korrastamisel ja märgiste valikul on Elering arvesse võtnud Eesti Ornitoloogiaühingu linnuteadlaste soovitusi.