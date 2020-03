Türi-Allikul selgus 15. korda Eesti meister sudokude lahendamises

Meistritiitli viis taas koju Tiit Vunk Elvast, kellele pakkus südi konkurentsi 16-aastane Tallinna koolitüdruk Anna-Brigirta Topkin, kes tänu eksimusele finaalis jäi neljandaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esinelikul seisab nüüd ees sõit maailmameistrivõistlustele.

Sudoku on loogikamõistatus, mis sündis Ameerika Ühendriikides aastal 1978, nime sai ja populaarseks muutus see aga Jaapanis. Eestisse jõudis sudoku koos üleilmse sudoku-hullusega aastatel 2005-2006.

"Väga lihtsad reeglid - reas ja veerus ei tohi numbrid korduda ja lisaks jämeda joonega eraldatud alades. Lihtne reegel ja küllap ta selle pärast nii populaarne on ka," nentis Sudoku Eesti meistrivõistluste peakorraldaja Jaanus Laidna.

Tiit Vunk oli esimesest voorust kuni finaalini võitmatu, kogutud punktide ja lahendamisele kulunud aja summaga läks teisena finaali 16-aastane Anna-Brigita Topkin, kes kokkuvõttes jäi aga neljandaks.

"Finaalis tekkis mul viga sisse ühte sudokusse, siis edasi enam väga hästi ei läinud," tunnistas Vanalinna Hariduskolleegiumi 10. klassi õpilane Topkin.

Küsimusele, kas oli selliseid kohti ka, kus tõesti pani mõtlema, vastas Eesti kümnekordne sudoku meister Tiit Vunk järgnevalt: "Ikka tekib, ikka aeg-ajalt tekib. Sudoku lahendamine on juba kord selline, et päris niimoodi ei saa, et ainult kirjutad, ikka vaja mõelda natuke."

"Ma arvan, et me olime täna suhteliselt võrdsed kõik. Ma ei tunne, et ma oleks nüüd ilmselgelt neist parem või kiirem, aga ma arvan, et mul lihtsalt õnnestus täna võistlus kõige paremini," lisas ta.

"Me oleme selles mõttes ikkagi maailma absoluutses tipus. Meie esinumber Tiit Vunk on tulnud ka maailmameistriks, on olnud vähemalt kuus aastat medalil, selles mõttes täiesti maailma tasemel koondis on meil," märkis peakorraldaja Laidna.

Oktoobrikuus Shanghais toimuvale Sudoku MM-ile lunastasid pääsu Eestit esindama Tiit Vunk, Tauri Purk, Ragnar Kruberg ja Anna-Brigita Topkin.