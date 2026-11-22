Riigikogu kiitis heaks uue rahvaraamatukogu seaduse, mis viib omavalitsuste raamatukogud ühtse juhtimise alla ja loob üleriigilise andmekogu. Raamatukogujuhid tervitavad ajale jalgu jäänud seaduse uuendamist, kuid tunnevad muret liigse bürokraatia pärast.

Riigikogus neljapäeval vastu võetud seaduse järgi kaob senine 15 maakonnaraamatukogu keskne koordineerimine ning riiklikud haldusülesanded, sealhulgas väljaannete keskne hankimine, liiguvad etapiviisiliselt Eesti rahvusraamatukogule. Samuti võetakse 2028. aasta algusest kasutusele üks ühine üleriigiline raamatukogude andmekogu.

Viljandi linnaraamatukogu direktor Reet Lubi peab mõistlikuks, et seadus määratleb raamatukogu ametlikult omavalitsuse kultuuri- ja haridusasutusena.

"Rahvaraamatukogud pakuvad juba aastaid haridusprogramme, e-riigi teenuste nõustamist ja muud sarnast. Seadus fikseerib selle nüüd ametlikult," ütles Lubi.

Samas teeb Lubile muret maakondliku rahastuse kadumine ja ebaselgus uue andmekogu ümber.

"Meie raamatukogus koondame järgmise aasta jooksul neli riigi palgatoetust saavat ametikohta ja peame leidma lahenduse komplekteerija tööülesannete täitmiseks ning maakondlike laste- ja noortesündmuste korraldamiseks," nentis ta ja lisas, et keskselt juhitud süsteemi tööle saamisega läheb aega.

Tallinna keskraamatukogu direktor Kaie Holm tõdes, et senine seadus oli tegelikule elule ammu jalgu jäänud, ning rõõmustas selgete haridusnõuete üle.

"Lõpuks jõuti sõnastuseni, mis peaks saatma sõnumi haridus- ja teadusministeeriumile ja ülikoolidele ning loodetavasti tagab raamatukoguhoidjate erialase kõrgharidusõppe jätkumise," sõnas Holm.

Kriitilisem on Holm aga sätete suhtes, mis seavad omavalitsustele ettekirjutusi, näiteks kohustusliku raamatukogu nõukogu loomise. "Suurtes linnades on palju erinevaid kogukondi ning nõukogu loomine ei vabasta raamatukogu kaasaegsete kaasamisvõtete kasutamisest, kuid lisab bürokraatiat ja kulu," märkis ta.

Valitsuse algatatud rahvaraamatukogu seadus reformib rahvaraamatukogu võrgu korraldust. Seaduse kohaselt viiakse igas kohalikus omavalitsuses kõik rahvaraamatukogud ühtse juhtimise alla ja võetakse nende töö korraldamiseks kasutusele ühtne üle-eestiline raamatukogude andmekogu.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 52 ja vastu 19 riigikogu liiget, üks saadik jäi erapooletuks.