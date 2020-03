Õhtuleht jättis artiklite kommenteerimisvõimaluse alles vaid tellijatele

Õhtuleht kehtestas märtsist artiklitele kommentaaride postitamiseks uue lävendi.

"Nüüd saavad meie lehel kommentaare postitada vaid need, kellel on aktiivne tasuline tellimus ehk kelle puhul on tegemist tellijatega," selgitas Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov uut põhimõtet sotsiaalmeedias.

Ta ei välista, et kommentaarium suletakse millalgi sootuks.

"Ma ei usu, et ükski teine viis tagaks natukenegi selle, milleks kommentaarium kunagi loodi. Võib-olla on selle ideaali otsimine tänaseks üldse mõttetu, kuid teeme ühe katse veel. Enne kommentaariumi sulgemist on see tõenäoliselt kõige kõrgem lävend, mille saab püstitada, ja mida pole Eestis seni proovitud. Kuigi kaalusime mitmeid variante, siis minu jaoks kallutas otsuse sellise lahenduse jaoks üks Postimehe lugu, mille avakommentaar kahetses, et ajakirjanik lugu tehes surma ei saanud. See näitas, et isikustatud või registreeritud ju võib olla, kuid midagi see sisule juurde küll ei anna," põhjendas Šmutov Õhtulehe otsust.