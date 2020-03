Ago Pärtel naasis tööle veterinaar- ja toiduametisse

Pärtel valiti nõuniku kohale konkursi teel ja nõunikku oli vaja seoses töökoormuse suurenemisega, teatas VTA.

"Nõuniku ametikoha konkursile laekus kaks avaldust. Kandidaatidega viidi läbi vestlused ning vestluse tulemusena ja kandidaatide eelnevat erialast töökogemust hinnates langetati otsus Ago kasuks," selgitas VTA peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Katrin Reili.

Nõuniku peamisteks tööülesanneteks on koostöö korraldamine teiste riigiasutuste ja koostööpartneritega, partnerite kaasamine ennetustegevuseks nii loomatervise kui toidu valdkonnas, kliendinõukoja töö koordineerimine, loomatervise valdkonna korraldamise analüüsi teostamine ja ühendameti loomist ettevalmistavate tegevuste korraldamine oma valdkonnas, teatas VTA.

Reili sõnul on Pärtel tänu oma varasema kogemusega ameti juhtimisel suurepärane valdkonnaspetsialist. "Uuel nõunikul on väga suur kogemus veterinaaria ja toidu valdkonnas, mis sai otsustavaks ka kandidaadi valikul. Meil on hea meel, et Ago on taas tagasi toetamas ametit eesmärkide elluviimisel," ütles Reili.

Pärtel on lõpetanud EPA loomaarstiteaduskonna, töötanud veterinaarametis peaspetsialistina ning ametit juhtinud aastatel 1996–2015.

Reformierakondlasest maaelumajandusminister Urmas Kruuse vallandas Pärteli 2015. aasta viimasel päeval. Kruuse põhjendas otsust sellega, et Pärtel andis oma alluvale korralduse edastada avalikkusele valeinfot mobiilse põleti Hurikan 1000E kasutamise kohta Tartumaal asunud seakatkukolde likvideerimisel.

Pärtel pidas Kruuse otsust ta ametist vabastada ebaõiglaseks. "Kindlasti olen pettunud. Kogu praeguses valitsuses. /.../ Ma ütlen selle kohta ainult üht: kriisiolukorras otsib tugev inimene lahendusi ja nõrk süüdlasi," ütles Pärtel tollal.

VTA töötajad pöördusid kaks korda Kruuse ja tollase peaministri Taavi Rõivase poole ning palusid Pärtel tööle ennistada, mida ei tehtud.