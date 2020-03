Air Baltic peatab teisipäevast kõik lennud

Läti lennukompanii Air Baltic teatas, et tulenevalt Läti Vabariigi valitsuse otsusest piirata rahvusvahelist liikumist, peatavad nad alates 17. märtsist kogu lennutegevuse.

Otsus puudutab kõiki ettevõtte opereeritavaid lende Riiast, Tallinnast ja Vilniusest ning kestab 14. aprillini.

"Meie töötajate, reisijate, samuti aga laia avallikkuse hea tervis ja ohutus on meie jaoks prioriteet. Hetkel töötame Läti valitsusega plaani kallal, mis aitab tuua tagasi kõik reisijad, kes on hetkel jäänud välismaale. AirBalticu meeskond töötab pingsalt selleks, et aidata kõiki muudatuse poolt mõjutatud reisijaid," kommenteeris lennufirma juht Martin Gauss.