ERR Lätis: lõunanaabrid on viirusohuga meist paremini hakkama saanud

Lätis on pühapäeva hommiku seisuga tuvastatud 30 koroonaviiruse nakkusjuhtumit ja teste on tehtud samas suurusjärgus nagu Eestis. Viimase ööpäevaga lisandus Lätis ainult neli kinnitatud juhtu.

Ka Läti valitsus kehtestas sarnaselt Eesti valitsusele ranged liikumispiirangud, kuid need on siiski mõnevõrra leebemad kui Eestis, rääkis ERR-i korrespondent Ragnar Kond. Erinevalt Eestist paneb Läti täiesti kinni vaid Euroopa Liidu piiri, Eesti-Läti piiri aga lätlased tõenäoliselt kontrollima ei hakka.

Läti lõpetab esmaspäeva ja teisipäeva vahelisel ööl kogu rahvusvahelise liikluse ja see puudutab lennukeid, laevu, ronge ja busse. Läti põhjapiir aga jääb avatuks, rääkis Kond.

"Eesti-Läti piiril Läti politseipatrulle ilmselt olema ei saa. (Euroopa Liidu) Sisepiiril lauspatrulli või lauskontrolli tegema ei hakata. Eesmärk on ikkagi see, et panna lukku Euroopa Liidu välispiir ehk Läti jaoks läheb täiesti kinni Venemaa piir ja Valgevene piir. See, mis puudutab Eestit ja Leedut, siis ma sain peaministrist aru nii, et bussiliiklus peatub, aga kui kellelgi on vaja oma autoga sõita, siis sellele takistusi ei tehta, kui tegu ei ole just riskipiirkonnast tulnud inimestega. Kuidas seda kontrollima hakatakse, peaks lähipäevil selguma," lausus Kond.

Põhimõtteliselt on Läti teinud otsuse, et Euroopa Liidu välispiir läheb täiesti lukku – kaubavedu ainult jääb – ja mis puudutab Eesti-Läti piiri, siis sinna lauskontrolli ei tule, aga suured rahvaliikumised lõpetatakse ära.

Lisaks sellele on Läti otsustanud keelata kõik üritused, meelelahutusüritused, kus on rohkem kui 50 osalejat, ja kogu tegevus riigis peab olema lõppenud kell 11 õhtul – kauem ei tohi olla lahti ükski toitlustus- või meelelahutusasutus.

Läti on Eestist väheke ees olnud

Kond märkis, et kui võrrelda Läti ja Eesti otsuseid, siis tundub, et Läti otsused on Eesti omadest mõned päevad ja ehk rohkemgi, ees. Pühapäeva hommiku andmed näitavad, et ööpäevaga on Lätis juurde tulnud ainult neli haigestunut, kuigi analüüse tehti ligi 250. Lätis on kokku 30 inimest, kes on jäänud haigeks.

"Kui me võrdleme Läti ja Eesti elanike arvu, siis vähemalt selles suhtes on Lätis olukord parem. Analüüside arvu saab ka võrrelda – neid on Lätis tehtud üle 900. Tervikuna on olukord Lätis haigestunutega parem," rääkis Kond.

"Läti on oluliselt parendanud ka testimisvõimalusi – näiteks Riias on püsti juba kaks telki, kuhu saab oma autoga kohale tulla ja proove anda. Nii et diagnostika pluss haiguslehed ja kojujäämine – see on väga oluline, mida on lätlased algusest peale üritanud saavutada," lausus Kond.