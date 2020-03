"Oleme praegu sunnitud koondama töötajaid, vastasel korral kaotame väga kiiresti väga palju raha," sõnas Gauss.

Ta märkis, et riigi tööhõiveagentuuri ja ametiühinguid on hoiatatud. Töötajaid kavatsetakse koondada mitmel viisil: ettevõte teeb neile ettepaneku minna palgata puhkusele või lõpetada töösuhe koondamishüvitisega ühe või kahe kuu eest.

Gaussi sõnul ei ole ametiühinguga kokkuleppele veel saadud.

Ta lisas, et eesmärgiks on koondada kuni tuhat inimest, nii suudaks Air Baltic edasi toimida ja naasta arengu juurde kohe, kui see võimalikuks osutub.

Air Baltic teeb viimase repatrieerimislennu Frankfurdist

Air Baltic teeb esmaspäeval Läti välisministeeriumi palvel viimase erilennu Frankfurdist Riiga.

Lennule mahub kuni 140 reisijat. Frankrudist väljub lennuk kell 16.15 kohaliku aja järgi.

Air Baltic palub Eesti, Läti ja Leedu kodanikel ja alalistel elanikel, kes soovivad kodumaale naasta, registreerida end lennule airBalticu telefonil +371 67207771.