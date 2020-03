Terviseamet muutis koroonahaigete arvestamise statistikat

Terviseamet selgitas välja koroonaviiruse positiivse testi andnute maakondliku päritolu, selle järgi elab enim haigestunuid Harju- ja Saaremaal.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonnajuhataja Martin Kadai märkis et, kui seni tegid nad haigusjuhtude statistikat labori asukoha põhjal, siis nüüdsest võtavad nad andmete avaldamisel aluseks nakatunute elukoha.

"Rõhutan, et need andmed ei ole võrreldavad varasemalt esitatud laborite maakonnaandmetega," märkis Kadai. Ta lisas, et värsked andmed põhinevad rahvastikuregistril.

Positiivsed koroonadiagnoosid maakonniti:

Harjumaa 73

Hiiumaa 1

Ida-Virumaa 4

Jõgevamaa 1

Järvamaa 1

Põlvamaa 3

Pärnumaa 15

Raplamaa 2

Saaremaa 57

Tartumaa 12

Valgamaa 1

Viljandimaa 2

Võrumaa 25

Nelja inimese kohta puuduvadrahvastikuregistris elukohaandmed ning nelja nakatunu info on puudulik.

Rahvastikuregistri põhjal ei ela koroonapositiivseid inimesi ei Läänemaal ega ka Lääne-Virumaal.

Esmaspäeva hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 205 inimesel, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1387 Covid-19 testi. Tõenäoliselt on nakatanud inimeste arv suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub kindlasti veel haigestunuid.

Kadai kutsus üles mõistvale suhtumisele.

"Haiguse või haigustunnustega inimeste häbimärgistamine võib viia selle varjamiseni," ütles ta. "Oluline on hoida selget meelt ning hoolitseda oma füüsilise ja vaimse tervise eest," sõnas Kadai.

Oluline on järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine) ja haiguse korral püsida kodus.

Esmaspäevast alustas tööd häirekeskuse infotelefon 1247, mis aitab vastata peamistele koroonaviirusega seotud küsimustele. Telefon töötab ööpäevaringselt ning on tasuta.

Küsimustele, mis puudutavad reisi tühistamist või pooleli jätmist, ürituste piletite tasu või muude meelelahutuslike teenuste saamata jäämist, aitab vastustega tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) nõuandetelefon 620 1707 tööpäeviti kella 9 - 18.