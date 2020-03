Kaitseliitlasi kasutatakse esmajoones Eesti lõunapiiril PPA toetamiseks piiri ületavate teede ajutisel sulgemisel ning piiripunktides politseinike abistamiseks.

Korrakaitseseaduse alusel võib kaitseväge ja Kaitseliitu kaasata PPA tegevustesse sunni kasutamisega õigusega Vabariigi Presidendi nõusolekul ja valitsuse otsusega.

Valitsus andiski teisipäeval erakorralisel istungil siseministeeriumile loa kaasata Eesti riigipiiri kontrollimiseks eriolukorra ajal kaitseliitu. Oma nõusoleku selleks on kaitseliidu kõrval andnud ka kaitseministeerium.

President Kaljulaid rääkis hommikul kaitseliitlaste kaasamise ja üldise siseturvalisuse teemadel telefoni teel ka siseminister Mart Helmega.

Kaljulaidi sõnul on selge, et praegune eriolukord ning liikumispiirangute kehtestamine nii välispiiril kui ka saartel on märkimisväärselt suurendanud PPA töökoormust.

"Selles olukorras tuleb riigi ressursse kasutada paindlikult ning kaitseliitlaste kaasamine on asi, mis on ka õppustel läbi harjutatud ning mida on ka varasematel aastatel erandjuhtudel kasutatud. Siiski pean oluliseks, et kaitseliitlaste kaasamisel oleks endiselt selge, et juhtroll operatsiooni juhtimisel ning põhimõtteliste otsuste tegemisel jääks PPA-le," märkis riigipea.

Ühes ööpäevas võib kaasata kuni 150 kaitseliidu liiget. Kaitseliitu võib kaasa selle ülesande täitmiseks kuni 30 päevaks.

Alates 17. märtsist taastas Eesti ajutiselt piirikontrolli ka Euroopa Liidu sisepiiridel, et tõkestada koroonaviiruse laiemat levikut. Piirikontroll on taastatud Eesti ja Läti riigipiiridel ning sadamates ja lennujaamades Eestisse sisenevatele inimestele.

Riigipiiri valvamise taaskehtestamise ajal ei ole lubatud riigipiiri ületamine piiripunktide vahelisel alal.

Siseministeeriumil ja tema valitsemisala asutustel ei ole võimalik töö ümberkorraldamisel katta kogu vajadust piirikontrolli- ja valve teostamiseks. Täiendavat mehitatust on vaja, et tõkestada määratud sulgemispunktides läbipääs ja tagada avalik kord läbipääsuks avatud piiripunktides.

Kaitseliidu vabatahtlikud on ilma sunni kasutamise õiguseta praeguse kriisi lahendamises osalenud juba eelmisest nädalast ning nüüd suureneb kaitseliitlaste koormus veelgi.