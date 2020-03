Terviseamet teatas, et nendeni on jõudnud mitu COVID-19 kiirtesti, millel asuvad märgised on võltsitud. Vähemalt ühel juhul on võltsitud koduseks kasutamiseks mõeldud testi.

Terviseametini on jõudnud teave mitmest COVID- 19 kiirtestist, millele on paigaldatud CE märgis ilma, et oleksid nõuded täidetud. CE-märgis näitab, et tootja on toodet hinnanud ning see vastab Euroopa Liidu nõuetele.

Vähemalt ühel juhul on võltsitud ka koduseks kasutamiseks mõeldud testi, teatas terviseamet. Enesetestimise meditsiiniseade on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes inimestele, kes ei oma meditsiinilist väljaõpet. Selliste testide vastavushindamisemenetlusse (ehk heaks kiitmise protsessi) peab tootja kaasama asutuse, kes väljastab nõuetele vastavuse korral CE-sertifikaadi, mis tõendab testi vastavust kehtestatud nõuetele.

Terviseameti teatel osutus kõnealuse testi sertifikaat võltsituks, mis tähendab, et test ise loetakse võltsituks. Selliste testide tulemusi ei saa usaldada.

Kuna seda testi on võimalik osta internetist, siis avaldas terviseamet detailid, et inimesed teaksid sellest hoiduda: