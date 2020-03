Täpsema summa üle arutlevad praegu president Donald Trumpi administratsiooni ametnikud ja kongressi juhtivad rahvasaadikud, kirjutab ajaleht Wall Street Journal.

Potentsiaalne abipakett sisaldab valitsuse laenutagatisi, rahalisi toetusi ning muid meetmeid nagu näiteks maksuleevendused, on allikad väljaandele kinnitanud.

"Me toetame lennufirmasid 100 protsenti," lubas Trump esmaspäevasel pressikonverentsil. "Me peame lennufirmasid toetama. See pole nende süü."