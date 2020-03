Ajaleht Times viitab oma artiklis maailma juhtivale lennunduskonsultatsioonifirmale Centre for Aviation, mille analüüsist selgub, et 2020. aasta mai lõpuks on suurem osa maailma lennufirmadest pankrotis.

"Olukorras, kus majandust mõjutab koroonaviiruse COVID-19 levik ja erinevad valitsuste kehtestatud reisikeelud, on paljud lennufirmad juba praegu sisuliselt pankrotis või vähemalt tõsiselt hilinenud oma finantskohustuste täitmisega," märgitakse dokumendis.

"Sularaha varud saavad kiirelt otsa, kui lennukid on sunnitud maal püsima, ning lennud, mis endiselt toimuvad, on rohkem kui pooleldi tühjad. Tühistamiste arv ületab märkimisväärselt lennule registreerimiste arvu ning iga kord, kui mõni valitsus kehtestab uusi meetmeid, tähendab see lennuliikluse vähendamist. Nõudlus on kukkunud viisil, mida pole kunagi varem toimunud. Normaalsust veel silmapiiril ei paista," nentis Centre for Aviation.

"On ka selge, et valitsustel puudub eriline valmidus koostööd teha. Iga riik võtab kasutusele lahendusi, mille puhul ei arvestata oma naabrite ja kaubanduspartneritega."