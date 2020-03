Kosmeetikud paluvad enda töö keelatud teenuste nimekirja lisamist

Eesti kosmeetikute liit on palunud terviseametilt ja valitsuse kriisikomisjonilt kosmeetikute töö lisamist eriolukorra ajal keelatud teenuste nimekirja, et säästa oma töötajaid, kes on klientidega vahetus kontaktis. Siiani on aga nende palvet ignoreeritud.

Kosmeetikute liit andis teada, et on pöördunud nii terviseameti kui ka valitsuse kriisikomisjoni poole palvega kaaluda iluteeninduse valkonna ajutist töö peatamist, sest kontakt klientidega on vahetu, mis toob kaasa otsese viiruse leviku riski, kuid nende pöördumine on jäänud vastuseta.

"Kui ajakirjanduses võib lugeda-kuulda, et ilusalongid ei ole riskikohad, siis meie küsimus on, et millised kohad veel peale ilusalongide on klientidega 20 sentimeetri kauguselt kontaktis?" küsivad kosmeetikud. "Täna soovitatakse desinfitseerida pindu, kanda kindaid ja maske ilusalongides. Kuidas teenindatakse kliente, kui klient kannab maski?"

Teise suure probleemina näevad kosmeetikud maskide ja desinfektsioonivahendite nappust hulgiladudes, seega lootma peab üksnes isiklikele, peagi ammenduvatele varudele.

Kosmeetikute liit toob esile, et valitsuse korraldusega on suletud küll kõik spaad, ent näiteks kaubanduskeskustes asuvad ilusalongid peavad rendileandja nõudmisel püsima avatud.

"Paljud ilusalongid on sulgenud oma uksed missioonitundest alates 16. märtsist, aga paljud töötavad jõuga edasi ning sunnivad oma töötajaid samuti tööle tulema. Meie poole pöörduvad iluteenindajad, kes on hirmul tööle mineku ees ja kellel on kodus väikesed lapsed," kirjeldavad kosmeetikud oma muret.

Lisaks valmistavad neile meelehärmi iluteenindajad, kes just nüüd on haistnud oma võimalust ja reklaamivad oma tegevust immuunsuse tõstmise võimalusena, tehes peaaegu tasuta hoolduseid ning postitades reklaame ka sotsiaalmeedias.

"Kirjutasime pöördumise Eesti Vabariigi Valitusele, et väga suur ettevaatusabinõu oleks ajutine iluteeninduse tegevuse katkestamine, palvega kaaluda Ilu- ja isikuteenuste osutajatele mingisugustki toetuse määramist," kirjutas iluteenindajate nimel kosmeetikute liidu juhatuse liige Piret Kesküla.