USA toornafta hinnad langesid 18 aasta madalaimale tasemele

Naftahinna langus tuleneb reisipiirangutest üle kogu maailma ning Saudi Araabia ja Venemaa hinnasõjast, vahendas The Wall Street Journal.

West Texas Intermediate (WTI), mis on USA peamine toornafta hinna näidik, kukkus 15 protsenti 22.90 dollarini barrelist. Viimati oli hind nii madal 2002. aasta märtsis.

Globaalne brenti toornafta hind kukkus üheksa protsenti 26.16 dollarini barreli kohta ehk 2016. aasta tasemele. Toona oli hind nii madalal USA naftatoodangu kasvu tõttu.

Nii WTI kui ka brent on sel nädalal kõvasti kukkunud - vastavalt 30 ja 27 protsenti. USA toornafta hind kukkus kuni kolmapäevani vähem, osaliselt selle tõttu, et president Donald Trump teatas eelmise nädala lõpus, et valitsus ostab oma strateegilise naftareservi jaoks USA toornaftat.