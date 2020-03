Kütusemüüjad: hinda ei saa alandada vähenenud käibe pärast

Nafta maailmaturu hind langes alla 30 euro barrelist, kuid kütuse hinna odvanemist see Eesti tankatesse ei too, sest eriolukorra tõttu on mootorikütuse tabimine vähenenud koguni 30-40 protsenti.

Õliühingu teatel ei tohiks valitsus praeguses olukorras aktiisilangetuse järel kütusele piirhinda kehetseda, vaid peaks müüjad kolmeks kuuks biolisandi segamiskohustusest vabastama.

Toorainebörsil kukkus brenti nafta hind koguni 28 dollarile barrelist, näiteks 5. märtsil oli see veel 50 dollarit.

SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul on nafta hind ajalooliselt alla 30 dollari väga harva langenud. Kuna kütust ostetakse kokku, võib see hind mõneks ajaks madalaks jääda.

"Varasemalt ajaloos on vist viis päeva, kui ta maksis alla 30 dollari, siis ma ei julge seda kestust ennustada, aga jah, neid hetki tekib kindlasti rohkem. See konkurentsi situatsioon Eestis ikkagi lõpuks toimib, võib-olla kui see periood mõne päeva pikeneb, siis võib-olla me näeme, et see hind tuleb ka tanklates alla," kommenteeris SEB analüütik Mihkel Nestor.

Kütusemüüjate hinnagul on viimastel nädalatel Euroopa Liidust just Eestis hinnad kõige kiiremini langenud. Ilma maksude ja veokuludeta on Eesti kütusehind teiste riikidega võrdne. Kuid eelkõige ei saa täna hindu langetada eriolukorra tõttu.

"Nüüd, kus koroonaviius on pannud inimesed karantiini, on kütuse müügimahud langenud ca 30-40 protsenti, mistõttu olemegi täna seisus, kus me kütuse käibe pealt ei suuda ära katta neid kulusid, mis meil täna peal on. Kui teised ettevõtted saavad töötajaid koondada, siis meie peame seadusest tulenevalt tagama elutähtsa teenuse osutajana kütuse müügi, kütuse tarne tanklatesse, ehk et meil mingusugust koondamisruumi ei ole," põhjendas hindade püsimist Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Rahandusminister kaalub erakorraliselt kütuste aktsiisi langetamist, kuid lubab samas kehtestada tanklates hinna ülempiiri, et müüjad tarbijatele tõepoolset odavamat kütust müüks.

"Samast momendist alates langevad ka selle sama akstiislangetuse määra võrra hinnad tanklates," lubab Vaht.

"Eestis on regiooni kõige kõrgem kütuseaktsiis ja see aitaks kindlasti kohalikku majandust elavdada, aga me oleme väga murelikud selle piirhinna kehtestamise pärast, sest me näeme, et tänases olukorras tegustevad kütuseettevõtjad niigi väga õhkukesel jääl," kommenteeris ministri seisukohta Eesti õliühingu tegevjuht Mart Raamat.

Õliühingu hinnangul piiratakse käskudega kütusemüüjate põhiõigusi. Selle asemel peaks riik ettevõtjad kasvõi osaliselt vabastama biolisandi kohustusest.