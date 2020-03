EL-i pealäbirääkija Barnier teatas nakatumisest koroonaviirusesse

Barnier' sõnul on tema enesetunne praegu hea ning vaim tugev. Samuti rõhutas ta Twitteris tehtud postituses, et nii tema ise kui ka tema meeskond täidavad kõiki võimude juhiseid.

"Minu sõnum kõikidele nakatunutele ja isolatsioonis viibijatele on see: me saame sellest ühiselt üle!" lausus Barnier.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.