Wall Street alustas päeva tagasihoidliku langusega

Wall Streeti aktsiaindeksid alustasid neljapäeva langusega, kuid kaotused olid vähemalt esialgu tagasihoidlikumad kui peadpööritavad kõikumised, mida viimastel nädalatel nähtud on.

S&P 500 alustas päeva 1,9 protsendise langusega, pärast kaheksat järjestikust päeva volatiilsust, mil indeks kõikus 4,9 protsendise tõusu ja 12-protsendise languse vahel.

Tööstusindeks Dow Jones langes 2,1 protsenti 19 508 punktile, samas kui tehnoloogiaindeks Nasdaq oli varasel kauplemisel suuresti stabiilne.

Turud on niivõrd heitlikud olnud, kuna turud kaaluvad ühelt poolt ülemaailmse majanduslanguse ohtu, teisalt aga ulatuslikke erimeetmeid, mida maailma valitsused majanduse toetamiseks võtnud on.

Suur osa maailmamajandusest on koroonaviiruse pandeemia tõttu liikumas seisaku poole, kuid teiste seas on nii USA föderaalreserv kui Euroopa Keskpank (ECB) on teatanud aina uutest meetmetest rahaturgude toetamiseks. Föderaalreserv teatas likviidsusabist rohkematele maailma keskpankadele, samas kui ECB teatas varaostuprogrammi laiendamisest.

Investorite sõnul peab turgude volatiilsuse lõppemiseks uute nakatumiste arv hakkama langema.

Üle maailma on nakatunud 220 000 inimest, nende seas pea 85 000 inimest, kes on tervenenud. Surmade arv läheneb 10 000-le.