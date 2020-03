ERR USA-s: riik tahab meditsiinivahendite nappuse leevendamiseks kasutada sõjaaja seadust

USA toidu- ja ravimiamet andis rohelise tule üheksale erinevale koroonaviiruse testile, mis peaks edaspidi oluliselt tõstma haigestunute avastamist. Samas seistakse nüüd silmitsi teiste probleemidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei ole kunagi pidanud sellistes numbrites mõtlema. Me vajame miljoneid maske ja kõik see tellitakse. Me vajame respiraatoreid, me vajame hapnikumasinaid," rääkis president Donald Trump.

Meditsiinitarvete tootmise suurendamiseks kavatseb valitsus muu hulgas kasutada 1950. aastate sõjaaja seadust. Lisaks saadetakse mitu mereväe meditsiinilaeva sadamatesse, et vähendada haiglate koormust. Näiteks USNS Comfort läheb New Yorki.

"Comfort on praegu Norfolkis hoolduses. Nad teevad kiiremini need hooldustööd, mida saavad, ja siis valmistavad laeva ette. See ei ole päevade, vaid nädalate töö. Seega, natukene läheb veel aega," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Jonathan Hoffman.

USA ja Kanada sulgesid riigipiir mittehädavajalikule liiklusele. Trumpi sõnul jääb piir Mehhikoga veel avatuks, kuid tõenäoliselt ei lasta riiki enam asüülitaotlejaid.

"Me ei sulge piiri, aga me kavatseme jõustada teatud sätte, mis annab meile piisavalt vabadust edasiseks tegevuseks," ütles ta.

Samal ajal teatas suuri languseid näinud New Yorgi börs, et viib kauplemise täielikult veebi, sest kahel töötajal avastati koroonaviirus.

Valitsus valmistub järk-järgult majanduslanguseks ja rahandusministeerium loodab, et järgmisel kuul on võimalik ameeriklastele saata esimesi otsetoetuseid. Need sõltuksid sissetulekust ja perekonna suurusest.

"Praegu on tunda erakondade ülest püüdlust, mida ma varem ei ole sellises ulatuses näinud," sõnas Trump.

Iga viies ameeriklane on juba kogenud töötundide vähendamist või koguni vallandamist. See number tõuseb kindlasti veel, sest autotootjad Ford, General Motors ja Fiat Chrysler teatasid kõik oma USA haru ajutisest sulgemisest.

Kongressi liikmed üritavad jõuda kokkuleppele suuremas abipaketis, kuid kolmapäeval võttis senat vastu esindajatekoja läbinud väiksema hädaabiseaduse, mis peaks pakkuma ajutist leevendust.

"See tähendab 100 miljardit dollarit, mis laiendab töötuskindlustust ja pakub tasutatud haiguslehte," selgitas demokraadist senaator Chris Coons.

Koroonaviirusesse nakatusid ka esimesed kongressi liikmed - Ben McAdams ja Mario Diaz-Balart.

Valitsuse hinnangul võib pandeemia halvimal juhul kesta kokku poolteist aastat ja selle aja sees haigus lainetena tagasi tulla.

USA-s on tuvastatud üle 10 000 koroonaviiruse juhtumit, 150 inimest on surnud.