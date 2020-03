Saksamaa madal koroonasurmade arv üllatab eksperte

Kuigi Saksamaa kuulub riikide hulka, mida pandeemia on kõige raskemalt tabanud, on seal registreeritud viirusesurmade arv teiste Euroopa riikidega võrreldes hämmastavalt madal, mis üllatab eksperte.

Robert Kochi Instituudi (RKI) neljapäeval avaldatud andmetel on Saksamaal kinnitust leidnud 10 999 nakatumist, kuid ainult 20 haigestunut on surnud. See tähendab, et suremus on ainult 0,18 protsenti, samal ajal kui Hiinas on see 4,0, Suurbritannias 3,9, Prantsusmaal 2,9 ja Itaalias koguni 8,3 protsenti.

Richard Pebody Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO) möönis, et seda on raske lahti seletada. "Tõenäoliselt on siin tegemist erinevate faktorite kombinatsiooniga," sõnas ta.

Alljärgnevalt mõned selgitused, mida spetsialistid on esitanud.

- Parem meditsiinivarustus -

Saksamaal on 25 000 intensiivravi voodikohta koos hingamisaparaatidega. Saksamaa on selles osas oma Euroopa naabritega võrreldes hästi varustatud. Prantsusmaal on neid ainult umbes 7000 ja Itaalial 5000 ümber. Suurbritannias on selliseid voodikohti ainult veidi üle 4000.

Haigestunud patsiendid on Saksamaal seega suutnud palju kiiremini paraneda.

Selleks, et hoida ära haiglate ülekoormust nagu see on olnud Itaalias või Prantsusmaa idaosas, on Saksa valitsus öelnud, et kavandab kahekordistada selliste voodikohtade arvu.

Vajaduse korral on võimalik isegi hotellid ja suured saalid muuta ajutisteks haiglateks patsientidele, kellel pole väga raskeid sümptomeid. See võimaldab vabastada haiglates ruumi nende jaoks, kes on raskemalt haiged.

- Varajane testimine -

Berliini Charite kliiniku viroloogiainstituudi direktor Christian Drosten ütles, et üheks faktoriks võib olla ka varajane testimine. "Me märkasime seda haigust siin riigis väga vara. Me oleme ees nii diagnoosimises kui avastamises."

Juba jaanuaris olid Charite teadlased esimeste seas, kes töötasid välja viiruse testi.

Saksamaal on ka sõltumatute laborite võrgustik, millest paljud alustasid inimeste testimist juba jaanuaris, kui haigusjuhtumite arv oli veel väga madal.

Suur hulk laboreid suurendasid üleriigilist skriinimisvõimekust ja RKI hinnangul saab nüüd teha Saksamaal 12 000 testi päevas.

Testi tegemine on seetõttu lihtsam kui mitmes teises riigis. Igaüks, kellel ilmnevad sümptomid, on olnud kontaktis nakatunuga või on hiljuti naasnud riskipiirkonnast, saab lasta teha testi.

- Nooremad patsiendid -

Viirus on Saksamaal suuresti mõjutanud nooremaid ja tervemaid inimesi, seda erinevalt teistest riikidest.

"Saksamaal on rohkem kui 70 protsenti tuvastatud nakatunutest olnud praegu vanuses 20-50 eluaastat," seletas RKI president Lothar Wieler.

Nii nagu Skandinaavias, olid esimesed nakatunud Saksamaal inimesed, kes naasid hiljuti suusapuhkuselt Itaaliast või Austriast.

Samas, riigis, kus ligi veerand elanikkonnast on üle 60-aastased, kardetakse, et surmade arv tõused viiruse edasisel levikul kiiresti.

- Surnuid ei testita -

Itaalia ekspertide sõnul võib üheks selgituseks olla see, et Saksamaal, erinevalt teistest riikidest, ei testita neid, kes on juba surnud.

"Me ei pea surmajärgset testimist otsustavaks faktoriks. Me töötame põhimõttel, et patsiente testitakse enne, kui nad surevad," ütles RKI uudisteagentuurile AFP.

See tähendab, et kui inimene sureb oma kodus karantiinis ja teda ei toimetata haiglasse, siis on suur tõenäosus, et neid ei lisata statistikasse, ütles Itaalia riikliku teadusnõukogu liige Giovanni Maga intervjuus Euronewsile.