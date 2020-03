Saksamaa keelab kõik rohkem kui kahe inimesega kogunemised

Merkel ütles, et inimeste käitumine on kõige tõhusam viis viiruse leviku aeglustamiseks. Merkeli sõnul jääb uus meede esialgu jõusse kaheks nädalaks.

Uudisteagentuur dpa ütles varem keelust teada andes, et see ei puuduta peresid ega samas majapidamises elavaid inimesi.

Dpa teatel leppis kantsler Angela Merkel karmis meetmes kokku pühapäeval videokõnes Saksa liidumaade peaministritega.

Saksamaal on viirusetõrjemeetmed suuresti liidumaade vastutusalas. 12 liidumaal 16-st on rakendatud karme liikumispiiranguid, mida on ka suhteliselt hästi täidetud.

Saksamaal on uude koroonaviirusesse nakatunud umbes 24 000 inimest, haigus on nõudnud ligi 90 inimese elu.