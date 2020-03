Bach: ROK kaalub erinevaid stsenaariumeid Tokyo olümpiamängude osas

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach ütles neljapäeval, et Tokyo suveolümpia edasilükkamine oleks liiga ennatlik, kuid möönis samas, et organisatsioon kaalub erinevaid stsenaariumeid seoses koroonaviiruse pandeemia levikuga.

"Loomulikult me kaalume erinevaid stsenaariumeid, kuid erinevalt paljudest teistest spordiorganisatsioonidest või professionaalsetest liigadest oleme me mängudest nelja ja poole kuu kaugusel," ütles Bach ajalehele New York Times. Ta lisas, et ROK tegutseb vastavalt oma rakkerühma ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustele.

Bachi sõnul on ta optimistlik, et Tokyo suveolümpia korraldatakse senise plaani kohaselt 24. juulist 9. augustini, ning lisas, et mängude täielik ärajätmine ei ole küsimus.

"Meie jaoks ei oleks (ärajätmine) praegu vastutustundlik ja oleks enneaegne alustada spekulatsioone või langetada otsus ajal, mil meil ei ole rakkerühma soovitust," ütles ROK-i president.

"Mis muudab selle kriisi nii unikaalseks ja nii raskeks ületada on teadmatus. Keedi ei oska täna öelda, millised on arengud homme, millised need on kuu aja prast, rääkimata rohkem kui neljast kuust," sõnas ta.

"Seetõttu ei oleks ühelgi moel vastutustundlik seada tähtaega või langetada praegu otsust, mis põhineks spekulatsioonidel tulevaste arengute kohta."

Tokyo olümpiamängude tuli jõudis Jaapanisse

Tokyo olümpiamängude tuli jõudis reedel Kreekast Jaapanisse. Lennuk koos olümpiatulega maandus Jaapani põhjaosas Matsushima õhuväebaasis.

Vastuvõtutseremoonia oli väga tagasihoidlik.

Jaapani kaks kõige kuulsamat olümpialast - kolmekordne maadluse kuldmedalist Saori Yoshida ja kolmekordne judo kuldmedalist Tadahiro Nomura - läksid lennukisse ja tulid siis sealt nähtavale kanistriga, mille sees põles tuli. Nad andsid selle üle Tokyo olümpiamängude korralduskomitee presidendile Yoshiro Morile.

Olümpiatuli jääb Põhja-Jaapanisse ligi nädalaks, enne kui alustab 26. märtsil Fukushima prefektuuris ametlikult teekonda Tokyosse.