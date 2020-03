Reuters: Tokyo OM-i korraldajad koostavad plaane mängude edasilükkamiseks

Kuigi olümpiatuli on jõudnud juba Jaapanisse ning olümpiamängude korraldajad ja rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on kinnitanud, et olümpiamängud toimuvad nii, nagu plaanitud, on korraldajad salamisi hakanud koostama plaane mängude edasilükkamiseks, teatas Reuters.