Sillamäe noortekeskuse ESN maja on viirusohu tõttu noortele suletud. Selleks, et ruumid ei seisaks pikka aega kasutuseta, tekkis keskusel idee korraldada veebikontserte.

"Meie noortekeskuses on vabatahtlike klubi ESN ja seal on palju vabatahtlikke ja neil on vanemad, kes tahaks kontsertidele minna, aga kahjuks, nagu me teame, on kõik kontserdid tühistatud ja nii see idee tekkiski," ütles Sillamäe noortekeskuse ESN noorsotöötaja Vera Jegorova.

Noortekeskuse vabatahtlikuna aitab bännerimeistrina kontserdinädalale kaasa Anton Klimenkov. Kaks aastat tagasi Venemaalt vanematega Sillamäele kolinud ja seal kohalikku eesti kooli läinud noormehe sõnul on kontserdinädal hea võimalus ekraanide taga istuvatele inimestele meelelahutust pakkuda.

"See on väga hea mõte, sest koroonaviirus tuli ja kõik istuvad kodus arvutis või vaatavad televiisorit. Ja see on hea mõte teha ülekandeid Youtube'is," sõnas Klimenkov.



Narva laulja Valeri Krasnov nentis, et publikuta kontsert oli veidi harjumatu. "Sa ei näe vaataja silmi. Jah, on küll ruumis operaator ja valgustehnik, aga publiku tagasisidet ei tunne ja see teeb esinemise veidi keerulisemaks. Kogenud laulja peab mõistagi ka sellises olukorras hakkama saama," nentis laulja.

Algne idee oli teha Sillamäe noortekeskuse stuudios nädala jooksul iga päev üks kontsert, kuid esineda soovijaid Ida-Virumaalt ja kaugemaltki oli oodatust rohkem. Nii toimub sel nädalal kokku 15 kontserti, neist seitse eeloleval nädalavahetusel.