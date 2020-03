Nagu teisteski samasugustes punktides, teenindatakse Kohtla-Järvel vaid perearsti saatekirja omavaid inimesi, kes on saanud testimiskeskuselt kutse aja ja kohaga, vahendas "Aktuaalne kaamera". Analüüsi vastus antakse telefonitsi hiljemalt kahe päeva jooksul.

Täispuhutava telgi juurde juhatab autojuhi turvamees. Kollasest telgist tulnud valget kaitseriietust kandev meditsiinitöötaja küsib analüüsi andma tulnud inimeselt isikutunnistust. Kui isik tuvastatud, siis tehakse pika vatipulga abil vajalik protseduur ning seejärel saab autojuht oma tagurdamisoskust näidates telgi juurest ära manööverdada.

Ida-Viru keskhaigla ülemarst Toomas Kariis peab mõistlikuks testimisel kasutatavat meetodit, kus proov võetakse ninaneelust läbi lahtise autoakna. Maksimaalselt saab ühes tunnis testida kümmekonda haiguskahtlusega inimest.

"See tähendab, et me peame tegutsema võimalikult kiiresti ja arvestades seda, et kõik inimesed tuleb identifitseerida, neilt proovid võtta ja dokumenteerida vastavad toimingud, siis kõik see võtab teatud aja. Mida vähem on sellega seoses liikumisi, sisse-välja käimisi telkidesse, seda kiiremini see protsess kulgeb. Nii et tõepoolest selline akna kaudu proovi võtmine näikse olevat üsna kiire ja ökonoomne," tõdes Kariis.

Ida-Viru keskhaigla ülemarst pani südamele, et analüüsi andmise soovi avaldaks inimesed, kelle tervislik seisund on tugevalt halvenenud.

Kohtla-Järve testitelki on plaanis lahti hoida 12 tundi ööpäevas.

Virumaa teine testimispunkt avatakse pühapäeval Narvas.