Narvas avati koroonaproovide võtmise telk

Narvas korraldab proovivõtmisteenust kaitseliidu abiga tervisekeskus Corrigo. Perearsti saatekirja saanud patsient toimetatakse proovivõtukohta autoga. Inimene autost väljuma ei pea, nina-neelu-proov võetakse läbi autoakna. Proovi tulemuse saab teada ühe tööpäeva jooksul.

Ida-Virumaa on elanike arvu poolest kolmas Eesti maakond, samas on Ida-Virus võetud ühe elaniku kohta kõige vähem koroonaviiruse proove. Narvas ei ole nakatunuid seni veel avastatud.

"Siin võib tulla välja, et on n-ö peidus olevad inimesed, kellel on see viirus, liiguvad ringi sellega ja nad võib-olla ise ei tea seda," ütles OÜ Corrigo turundus-arendusjuht Evelin Kruusalu. "Sellest hetkest, kui kiirtestimise punktid on üles pandud, on tulnud ligi 700 saatekirja ja registreerimist või aja broneerimist. Ja selle ajaga on testitud juba üle 330 inimese ja neist juba 21 on olnud positiivse tulemusega. See tõstab seda teadlikkuse pilti küll."