Läti peaminister Krišjanis Karinš teatas, et on alates laupäevast eneseisolatsioonis ning teda testitakse lähiajal uue koroonaviiruse suhtes.

"Mina ja minu töötajad, kes on tuvastatud kui kontaktisikud, oleme nüüd eneseisolatsioonis ja anname lähitulevikus testid," kirjutas peaminister Twitteris.

Ta lisas, et jätkab töötamist kaugtöö vormis.

Karinš kutsus inimesi suhtuma vastutustundlikult uue koroonaviiruse puhangusse.

"See on meie riik, meie rahvas ja me peame kaitsma üksteist oma tegudega!" ütles peaminister.

Lätis testitakse viirusenakkuse tõttu kõiki parlamendisaadikuid

Lätis testitakse kõiki parlamendisaadikuid pärast seda, kui seimisaadikul Artuss Kaiminšil diagnoositi COVID-19 tõbi, teatas haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse osakonnajuhataja Jurijs Perevoscikovs laupäeval ajakirjanikele.

Kõik isikud, kes olid Kaiminšiga kontaktis, peavad panema end 14 päevaks karantiini ja jälgima oma tervislikku seisundit.

Arvestades asjaolu, et Kaiminš oli kontaktis valitsusametnikega ja osales ka koalitsiooni koostöönõukogu kohtumistel, peavad end karantiini panema ka valitsuse liikmed, nende seas peaminister Krišjanis Karinš.

Haiguste ennetamise ja kontrolli keskus kontrollib ka neid inimesi.

Perevoscikovsi arvates pole välistatud, et Kaiminš nakatus viirusesse märtsi alguses tehtud välisvisiidil.