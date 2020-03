Läti võib eriolukorda pikendada

"Ma vaatan kalendrit seinal ja on selge, et me oleme juba märtsi keskpaigast läbi," ütles minister. Ta märkis, et praegu Lätisse naasvate inimeste hulk on märkimisväärne.

Rakendades kõiki ettevaatusabinõusid, on vaja, et eneseisolatsioon ja karantiin kestaks kuni viimane rühm saabujaid on tagasi kodus, ütles ta.

"Võttes seda arvesse, on üsna tõenäoline, et see ei saa olema 14. aprill. See võtab rohkem aega," sõnas Vinkele. Ta ei soovinud prognoosida, kui kaua eriolukord võib kesta.

Minister märkis, et Hiina, mis ressurssidelt ja võimekuselt on palju suurem kui Läti, vajas koroonaviiruse puhangu ohjeldamiseks üle kahe kuu.

"Ma kahtlen, kas me suudame Hiinat ületada," ütles Vinkele.

Peaminister Krišjanis Karinš märkis, et otsus erakorralise olukorra pikendamisest võetakse vastu arvestades epidemioloogide soovitusi ja olukorra dünaamikat.

"Me peame valmistama end ette selleks, et eriolukord võib kesta kauem. See sõltub epidemioloogilisest olukorrast riigis. Me järgime ekspertide nõuannet. Võrreldes paljude teiste riikidega läheb meil üsna hästi, kuid meil on vaja olla distsiplineeritud," ütles ta ja lisas, et eriolukorra pikendamine ei ole poliitiline otsus.

Lätis kuulutati eriolukord välja 14. aprillini.

Läti sulgeb nädalavahetusteks kaubanduskeskused

Uue koroonaviiruse pandeemia leviku tõkestamiseks suletakse Lätis kõik spordisaalid ning kaubanduskeskused peavad olema suletud nädalavahetustel, teatas peaminister.

Piirangud ei kehti toidupoodidele, apteekidele, veterinaar-, optika-, aia- ja ehituskaupade kauplustele.

Otsus sulgeda spordisaalid ja panna kaubanduskeskused kinni nädalavahetustel on mõeldud hoidmaks ära inimeste kogunemist suurte rühmadena.

Läti maksab kuni 50 protsenti lisatasu pandeemiaga võitlevatele meedikutele

Läti valitsus jõudis teisipäeval põhimõttelisele kokkuleppele kuni 50-protsendises lisatasus meditsiinitöötajaile, kes on seotud COVID-19 pandeemia pidurdamisega, ütles teisipäeval tervishoiuminister Ilze Vinkele.

Lisatasule kvalifitseeruvad meditsiinitöötajad, rahvatervise spetsialistid, faramatseudid ja tugipersonal.

Vinkele avaldas neile inimestele tänu oma missiooni teadvustamise, teadlikkuse ja patriotismi eest. "Nad seisavad rahva tervise kaitsel ning teevad nurisemata oma tööd, mis lubab meil olla suhteliselt paremas olukorras kui teised Balti riigid."

Meedikud hakkavad saama lisatasu kolme kuu, sealhulgas märtsi eest. Boonuseid makstakse nendele, kes on veebruarist alates reageerinud väljakutsetele, võtnud proove, töötanud laborites ja viinud läbi epidemioloogilist järelevalvet.

Lisa märtsi eest võib moodustada koormust arvestades kuupalgast kuni 50 protsenti, järgneval kahel kuul kuni 20 protsenti.

Vinkele sõnul on leitud võimalus rahaliseks toetuseks framatseutidele ja nende abidele. Ühtekokku võivad kriisi juurdemaksed moodustada kolme kuu jooksul kaheksa miljonit eurot. Lõpliku otsuse langetab valitsus neljapäevasel istungil.