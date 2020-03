ERR Lätis | President: seimi kaugtööistungid on lubatud ja vajalikud

Läti parlamendi otsused on põhiseaduse järgi eriolukorras legitiimsed ka siis, kui need on vastu võetud kaugtöö vormis, kinnitas president Egils Levits pärast Läti ajaloo esimest virtuaalset põhiseaduslike institutsioonide juhtide nõupidamist. Samuti tuleks presidendi arvates taastada põhiseaduses valitsuse õigus võtta eriolukorras vastu ka hädavajalikke seadusi.

Küsimus, kes juhib riiki, tõusis Lätis päevakorda pärast seda, kui seimi üks isepärasemaid saadikuid Artuss Kaiminš teatas, et tema viiruseproov oli positiivne. Enne seda hämas Kaiminš midagi angiinist, koduisolatsioonis polnud ja viibis hoopis mitu päeva teiste parlamendiliikmete keskel ja osales ka koalitsiooninõukogu töös koos peaministri ja teiste ministritega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ja ehkki teiste Läti võimukandjate proovid viirust ei kinnitanud, töötab valitsus nüüd kaugtöö vormis. Nädala lõpuni on koduisolatsioonis peaminister Krišjanis Karinš ja interneti teel peaks hakkama tööle ka parlament.

President Egils Levits lõpetas esmaspäeval väitlused, kas põhiseadus seda üldse lubab.

"Seimi kaugtööistungid on lubatud ja vajalikud, kui asjaolud seda nõuavad," kinnitas Levits.

Iseküsimus on, kuidas leitakse tehnilised lahendused, et saadikuil oleks võimalik debattides osaleda ja hääletada ükskõik, kus nad on - kas metsas, kodus või hoopis haiglas.

Eriolukorras juhib riiki valitsus ja teised põhiseaduslikud institutsioonid toetavad teda, kinnitas Levits. Tema hinnangul võiks parlament taastada põhiseaduses õiguse lubada valitsusel võtta eriolukorras vastu seadusi.

"See on põhiseaduse endine 81. punkt, mis 2007. aastal kaotati, põhjendades, et seda kasutatakse liiga tihti ja olukordades, kus valitsusel seadusi vastu võtta pole möödapääsmatu. Arvan, et nüüd on hea see punkt põhiseaduses taastada," ütles president.